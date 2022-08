பவர் காட்டும் ஆர்.பி.உதயகுமார்.. ‘வேற லெவலில் கணக்கு’- அதிமுகவில் செல்வாக்கை உயர்த்த ‘பலே’ பிளான்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : அதிமுகவில், ஓபிஎஸ் செல்வாக்கைச் சரிக்க எடப்பாடி பழனிசாமியால் களமிறக்கப் பட்டிருக்கும் ஆர்.பி.உதயகுமார், தென் மாவட்டங்களில் பலம் வாய்ந்த ஆள் நான் தான் எனக் காட்டுவதற்கான அடுத்தகட்ட திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த பதவியில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் ஆர்.பி.உதயகுமார், ஓபிஎஸ்ஸின் சொந்த மாவட்டமான தேனியில் ஈபிஎஸ் அணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டத்தை சிறப்பாக நடத்தி முடித்தார்.

தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கை, ஆர்.பி.உதயகுமாரை வைத்துச் சரிக்கலாம் எனக் கணக்குப் போட்டு செயல்படுத்தி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆர்.பி.உதயகுமாரும், தன் பலத்தைக் காட்டி, அதிமுகவில் முக்கிய இடத்தைப் பிடிப்பதற்காக தொடர் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். மீண்டும் ஒரு மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார் உதயகுமார்.

English summary

ADMK former minister RB Udhayakumar, who has been fielded by Edappadi Palaniswami to counter OPS, is engaged in the next phase of plans to show that he is strongest in the southern districts.