அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலை உணவு! தர்மம் -தானம் என்று யாரும் நினைக்காதீர்! முதல்வர் உருக்கம்!

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: அரசுத் தொடக்கப்பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் காலை உணவை தர்மம் என்றோ, தானம் என்றோ, இலவசம் என்றோ யாரும் நினைக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை உணவு வழங்குவதில் ஒரு அரசினுடைய கடமையும், பொறுப்பும் இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.

காலை உணவுத் திட்டத்தை யாரும் கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்பதை தான் அவர் இவ்வாறு சூசகமாக தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தனது கனவுத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பிறகு அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

அமெரிக்க பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம்! அலசி ஆராய்ந்து செயல்வடிவம் தந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

Chief Minister Stalin's fervent request that no one should think of breakfast provided in government primary schools as, charity or free.