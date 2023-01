'எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே' மதுரையில் அதிர்ந்த முழக்கம்! ஒற்றை செங்கலுடன் போராட வந்த கம்யூனிஸ்ட்கள்!

Madurai

மதுரை: 'எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே' என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மதுரையில் மிகப்பெரும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆளுக்கு ஒரு ஒற்றைச் செங்கலை கையில் எடுத்து வந்திருந்து கவனம் ஈர்த்தனர்.

மதுரையில் எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகளை தொடங்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாணிக்கம் தாகூர், நவாஸ் கனி, சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோரும் கலந்துகொண்டனர்.

