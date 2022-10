தேவர் தங்க கவசம் யாருக்கு? கை விரித்த வங்கி.. இறுதி முடிவு யார் கையில்? 26ஆம் தேதி இருக்கு சம்பவம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்கப்படும் தங்க கவசத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு வழங்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தங்க கவசத்தை தங்களிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிடக் கோரி ஈபிஎஸ் தரப்பின் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தொடர்ந்த வழக்கில் மதுரை ஐகோர்ட் கிளையில் காரசார வாதங்கள் நடைபெற்றன.

தேவர் நினைவிட பொறுப்பாளர் காந்தி மீனாள் தரப்பிலும், வங்கி நிர்வாகம் தரப்பிலும் நீதிமன்றம் எந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கிறதோ அதைப் பின்பற்றத் தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனால், தேவர் தங்கக் கவசம் யார் கைக்குச் செல்லப் போகிறது என்பது மதுரை ஐகோர்ட்டின் முடிவில் தான் இருக்கிறது.

இது வேலைக்கு ஆகாது.. தங்க கவச விவகாரத்தில் 'தேவர்’ குடும்பம் எடுத்த அதிரடி முடிவு! ஷாக்கான அதிமுக!

English summary

O.Panneerselvam's side strongly objected to give Thevar gold armour to Edappadi Palaniswami side. On the part of Devar Memorial and bank management are ready to follow whatever order the court issues. Thus, it is at the end of the Madurai High Court as to who will get Thevar gold armor.