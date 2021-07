இந்த ஆண்டிலேயே.. மதுரை எய்ம்ஸில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த தயார்.. குட் நியூஸ் சொன்ன மத்திய அரசு

Madurai

மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்குத் தற்காலிக இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டால், இந்த ஆண்டிலேயே மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மதுரை அருகே தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவனை அமைக்கப்படும் என சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிவிக்கப்பட்டது.

சுமார் 200 ஏக்கர் பரப்பளவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்ததாகத் தெரியவில்லை,

union government's health secretary wrote a letter to the Tamilnadu govt about Madurai AIIMS student admission. Madurai AIIMS, which was announced in 2019 is still under construction.