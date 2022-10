தீய சக்தி கருணாநிதி என சொன்னால் ஓபிஎஸ்சுக்கு பதவி தர ரெடி.. ஆர்.பி.உதயகுமார் போட்ட "குரூர கண்டிஷன்"

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : சட்டசபையில் ஒரே ஒரு நாளாவது, 'தீய சக்தி கருணாநிதி' என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறிவிட்டால் அவருக்கு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக பதவி வழங்க நாங்கள் தயார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக ஆர்.பி.உதயகுமாரை எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த நிலையில், அதனை சபாநாயகர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஓபிஎஸ்ஸின் இருக்கையையும் மாற்றவில்லை.

ஓ.பன்னீர்செல்வமே இப்போதும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக தொடரும் நிலையில், ஆர்.பி.உதயகுமார், அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகையில், ஓபிஎஸ்ஸை சாடிப் பேசியுள்ளார்.

English summary

Former AIADMK Minister RB Udhayakumar has said that if O.Panneerselvam calls Karunanidhi an 'evil force' for atleast one day in the Assembly, we are ready to give him the post of Deputy Leader of the Opposition.