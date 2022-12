பரந்தூரில் புதிய ஏர்போர்ட் 100% வரும்! ஒரே ஒரு கிராமத்தில்தான் பிரச்னை! அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் உறுதி

Madurai

மதுரை: சென்னை பரந்தூரில் இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்கக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி போராட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில் இது தொடர்பாக அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் இருந்து சென்னை செல்வதற்காக மதுரை விமான நிலையம் வந்த வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் குறித்து சில முக்கிய தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும், பொங்கல் தொகுப்பு குறித்தும், பரந்தூர் விமான நிலையம் குறித்தும் முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

பரந்தூரில் விமான நிலையம் வேண்டவே வேண்டாம்..அமைச்சர்களிடம் போராட்டக்குழுவினர் உறுதி

