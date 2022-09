5000 பைல்களில் கையெழுத்து..பெண்களுக்கு ரூ.1000 உரிமைத் தொகை எப்போது? - பிடிஆர் சொன்னது இதுதான்!

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகை வழங்குவதற்கு குடும்பத்தின் உண்மைத் தன்மையை விசாரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட தவறுகள் சரி செய்யப்பட்ட பின்னர் மக்கள் கேட்கும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலின் போது திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது.

கடந்த பட்ஜெட்டில் அதுபற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நிதி நிலைமை சரியானவுடன் விரைவில் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

We are investigating the true nature of the family to provide entitlements to women. Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has said that the schemes demanded by the people will be implemented after the mistakes made in the AIADMK period are rectified.