70 கோடியில் புதிய நூலகம்.. அதென்ன மதுரையில்?.. ஸ்டாலின் யோசித்த காரணங்கள் இவைதான்!

மதுரை: சங்கத் தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் கருணாநிதி நினைவு நூலகம் ரூ 70 கோடி செலவில் அமைக்கப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அது என்ன மதுரையில் நூலகம் என நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது.

மதுரையானது தமிழகத்தின் மிகப் பெரிய நகரமாகும். வைகை ஆறு பாயும் பாண்டிய மண்ணில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில், நாயகர் மஹால் அரண்மனை உள்ளிட்டவை உள்ளன.

பாண்டியர்கள் ஆண்ட இந்த மதுரையில் ரூ 70 கோடி செலவில் நூலகம் அமைக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளது மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

