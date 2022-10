ஜனாதிபதி, பிரதமர்லாம் சொல்றாங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலின் மறுப்பது ஏன்? - ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : பிரதமர், ஜனாதிபதி என அனைவரும் வாழ்த்துக் கூறும்போது தமிழக முதலமைச்சர் தீபாவளி வாழ்த்து சொல்ல மனம் மறுப்பது ஏன்? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தீபாவளி, விநாயகர் சதுர்த்தி போன்ற பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் இருந்து வருவதை பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.

மாநிலத்தின் முதல்வராக இருக்கும் மு.க.ஸ்டாலின், வெகுமக்கள் கொண்டாடும் பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர். எனினும், இந்த ஆண்டும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், முதல்வரின் செயலை விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

English summary

Why does TN Chief Minister refuse to wish Diwali when everyone, including the Prime Minister and the President, is congratulating on Diwali? Former AIADMK Minister RB Udhayakumar has questioned.