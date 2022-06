நொடிக்குநொடி ட்விஸ்ட்! ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் 46 எம்எல்ஏக்கள்! மகாராஷ்டிராவில் கவிழும் சிவசேனா ஆட்சி?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் 46 எம்எல்ஏக்கள் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி கவிழும் நிலையில் உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் மொத்தம் 288 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. 2019ல் தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக, சிவசேனா கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது. இதில் பாஜகவுக்கு 105 இடங்களில் வென்றது.

சிவசேனா 56 இடங்களிலும், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி 51 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 44 இடங்களிலும் வென்றது. சிறிய கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 29 எம்எல்ஏக்கள் வெற்றி பெற்றன. ஒருவர் இறந்த நிலையில் 2 பேர் சிறையில் உள்ளனர்.

எம்எல்ஏ-க்கள் கூட்டத்தில் உத்தவ் தாக்கரே சொன்னது என்ன? பரபரப்பில் சிவசேனா..!

English summary

In Maharashtra, there is dissatisfaction with the Shiv Sena coalition government. The Shiv Sena coalition government in Maharashtra is on the verge of overthrow, with Eknath Shinde reportedly having 46 MLAs.