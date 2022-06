அங்க கூட பாதுகாப்பில்லையா? பாத்ரூமில் பலாத்காரம்! அலறிய சிறுமி! ஆளும் மகா அரசுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!

Mumbai

மும்பை : மகராஷ்டிரா மாநிலாத்தில் நடைபெற்று வரும் பரபரப்பான அரசியல் சதுரங்க நகர்வுகளுக்கிடையே புனேவில் ஒரு கொடூரமான சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளதையடுத்து ஆளும் அரசுக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளன.

இந்தியாவில் 2021ஆம் ஆண்டு முதல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ஆண்டுக்காண்டு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது 2021ஆம் ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 30 ஆயிரம் வழக்குகள் பெண்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

நாட்டிலேயே அதிக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பதிவாகும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உத்தரப் பிரதேசமும் இரண்டாவது இடத்தில் டெல்லியும் நான்காவது இடத்தில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது.

Opposition parties have raised the battle flag against the ruling government in the wake of a tragic incident in Pune amid heated political chess moves in the state of Maharashtra.