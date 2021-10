ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கான் வழக்கில் திருப்பம்: முக்கிய சாட்சியாக சேர்க்கப்பட்டவர் மோசடி பேர்வழியாம்

Mumbai

மும்பை: நடிகர் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் போதை பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தினம் தினம் புது புது தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

மஹாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் இருந்து, கோவா செல்லும் சொகுசு கப்பலில் நடைபெற்ற விருந்தில் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதாக, போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததாகவும், எனவே, அந்த கப்பலில் சாதாரணப் பயணிகளை போல சென்று கண்காணித்த போது, தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தியது தெரியவந்ததாகவும், போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தெரிவித்தனர்.

8 பேரை பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர்.

ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் போதை பொருள் வழக்கு பின்னணியில் பாஜக சதி: நவாப் மாலிக் வெளியிட்ட வீடியோ

Actor Shah Rukh Khan's son Aryan Khan has been arrested in a drug case. In this case, the case has a new twist. Kiran Gosavi, who has been identified as a private detective, has already been reported as a wanted criminal in several cases.