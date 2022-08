போதை ஏறிப் போச்சு! போதைப் பொருள் டான்களுடன் கனெக்சன்! போலீசிடம் தொக்காய் சிக்கிய பிரபல நடிகை! ஷாக்!

Mumbai

மும்பை : போதைப் பொருள் வழக்கில் அடுத்தடுத்து பல்வேறு நடிகை நடிகர்கள் சிக்கி வரும் நிலையில் தற்போது போதை பொருள் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக மேலும் ஒரு நடிகை கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் திரை உலகில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் தற்கொலை செய்து கொண்ட ஒரு சம்பவம் பாலிவுட் திரையுலகம் மட்டும் அல்லாது இந்தியா முழுவதும் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

அவர் போதை பொருள் பழக்கத்தில் இருந்தார் என கூறியதை எடுத்து இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய அளவில் வெடித்தது.

The incident of another actress being arrested for being in touch with the drug gang has caused a great shock and excitement in the film world