மண்டபத்திற்கு மாப்பிள்ளை வர கொஞ்சம் லேட்.. மணமகளை யார் கையில் கொடுத்தார்கள் பாருங்க.. ஹையோ ஹையோ

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் நண்பர்களுடன் மதுபானம் குடித்து போதையில் சரியான நேரத்துக்கு திருமண மண்டபத்துக்கு மணமகன் மற்றும் குடும்பத்தினர் செல்லாததால் மணப்பெண்ணுக்கு அவரது உறவினருடன் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியாவில் திருமணத்தின்போது பல்வேறு வினோத சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றன. இதுதொடர்பாக பல்வேறு படங்களும் வெளியாகி உள்ளன.

சினிமா பாணியில் இறுதி நேரத்தில் திருமணங்கள் தடைப்பட்டுள்ளதோடு, மணமகன்-மணப்பெண்ணுக்கு உறவினர்களுடன் திருமணம் செய்து வைக்கும் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளன. அந்த வகையில் தற்போது வினோத திருமணம் நடந்துள்ளது அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

An incident has taken place in Maharashtra where the bride was kept married to her cousin as the groom and family did not go to the wedding hall on time after drinking alcohol.