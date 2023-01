"எறும்பைக் கொல்ல சுத்தியலா?" ஜான்சன் & ஜான்சன் பேபி பவுடர் வழக்கில் அதிகாரிகளை சாடிய நீதிமன்றம்!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மகராஷ்டிரா அரசு பிறப்பித்த மூன்று தடை உத்தரவுகளை நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளதால் மகராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இனி பேபி பவுடரை ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை, விநியோகம் செய்ய முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் பேபி பவுடரை தெரியாத இந்தியர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம்.

அந்த அளவுக்கு பட்டி தொட்டியெல்லாம் பிரபலம் அடைந்த நிறுவனமாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் உள்ளது.

English summary

As the court has canceled the three ban orders issued by the Maharashtra government, Johnson & Johnson can now manufacture, sell and distribute baby powder in the state of Maharashtra.