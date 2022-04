ரூ.1,034 கோடி நிலமோசடி வழக்கில் சிவசேனா எம்பி சஞ்சய் ராவத்தின் சொத்துக்கள் முடக்கம்!

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: சிவசேனா கட்சியின் எம்பியாக சஞ்சய் ராவத்தின் ரூ.1,034 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கி உள்ளது. இந்நிலையில், ‛சொத்து முடக்கத்துக்கு பயப்படமாட்டேன். உண்ணை வெல்லும்' என அவர் கூறினார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை நடத்துகின்றன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

பாஜக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநில கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

In Maharastra: ED attaches Shiv Sena MP Sanjay Raut Asset in 1,034 crore land scam case. He says, Do not be afraid of property freeze, truth will be won.