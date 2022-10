கனமழை: கோவாவில் உருக்குலைந்த கேபிள் பாலம்! தவித்த 40 சுற்றுலா பயணிகள்!மும்பை விமான சேவைகள் பாதிப்பு

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கோவாவில் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் கோவாவில் கேபிள் பாலம் மழை தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்ட நிலையில் 40 சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக மீட்கப்பட்டனர். மேலும் மும்பையில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு உள்பட இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் தற்போது கனமழை பெய்து வருகிறது. பல இடங்களில் காலையில் வெயில் அடிக்கும் நிலையில் மாலை, இரவு வேளைகளில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கின்றன.

இதனால் சீரற்ற காலநிலை நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் மழை குறித்த கணிப்புகளை வானிலை ஆய்வு மையங்கள் கணித்து வெளியிட்டு வருகின்றன.

English summary

Heavy rains are falling at many places in Tamil Nadu, Maharashtra and Goa. Fortunately, 40 tourist were rescued after the cable bridge in Goa was swept away by the rain. Air services in Mumbai were also affected.