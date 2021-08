வீட்டில் போதைப்பொருள் வைத்திருந்ததால்.. 'பிக் பாஸ்' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரபல நடிகர் அதிரடி கைது!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: சமீப காலமாக இந்தி திரையுலகில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாகிவிட்டது. இந்தி நடிகர் சுஷாந்த் சிங் தற்கொலை சம்பவத்துக்கு பிறகு அவரது காதலியான நடிகை ரியா சக்கரவர்த்தி முதலில் போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்கினார்.

அதன்பின்னர் இந்தி திரையுலகின் முன்னணி நடிகர், நடிகைகளும் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வலையில் சிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். இது தொடர்பான வழக்கில் நடிகைகள் ரகுல் பிரீத் சிங், தீபிகா படுகோனே, சாரா அலிகான், ஸ்ரத்தா கபூர் ஆகியோருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தினர்.

Hindi actor Armaan Kohli has been arrested for possession of drugs at home Popular Hindi actor Armaan Kohli has been arrested by the Narcotics Division police for possession of drugs at home. Drug trafficking has increased in Hindi cinema in recent times