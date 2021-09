கணவர் ஆபாச படம் எடுத்த போது செய்தது என்ன? ஷில்பா ஷெட்டி தந்த திடுக் வாக்குமூலம்.. குழம்பிய போலீஸ்

Mumbai

மும்பை: நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ஆபாச பட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் ஷில்பா ஷெட்டியிடம் இது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி இயக்குனரும் தொழிலதிபருமான ராஜ்குந்த்ரா என்பவரை சில வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த நிலையில் ராஜ்குந்த்ரா பெண்களை வைத்து ஆபாச படங்களை எடுத்து இணையத்தில் வெளியிட்டதாக புகார் வைக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பான பல்வேறு வீடியோக்கள் சோதனையில் சிக்கின. பெண்களை வைத்து மோசமான ஆபாச படங்களை தயாரித்து அதை இணையத்தில் தனி வெப்சைட்களில் வெளியிட்டதும், இதற்காக மொபைல் ஆப்களை அவர் உருவாக்கியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

I did not know anything, I was busy in other works says Shilpa Shetty on husband Raj Kundra Porn Film case.