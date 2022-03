கண்முன்னே தாய்க்கு நிகழ்ந்த கொடூரம்..வெடித்துக் கிளம்பிய சிறுவன்.. சுத்தியலால் ஒரே அடி.. ஷாக் மும்பை

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : தினமும் மது குடித்து விட்டு வந்து மனைவியை அடித்துக் கொடுமைப்படுத்தியதன் காரணமாக தந்தையை மகனே அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மும்பை காந்திவலி கிழக்குப் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுக்ராம். கூலித் தொழிலாளியான அவர் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானதாக கூறப்படுகிறது.

தினமும் வேலையை முடித்துவிட்டு கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்திலும் அளவுக்கு அதிகமாக மது குடித்து அவர் அந்தப் பகுதியில் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The incident in which a father beat his son to death for beating his wife to death after drinking alcohol daily has caused a great shock in the state of Maharashtra.