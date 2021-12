'பிறந்த மண்ணில்' கெத்து காட்டிய நியூசிலாந்து பவுலர்.. கோபப்பட்ட விராட் கோலி.. பரபர மும்பை டெஸ்ட்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 221 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. நெருக்கடியான நிலையிலும், சிறப்பாக ஆடிய, தொடக்க ஆட்டக்காரர் மயங்க் அகர்வால் சதம் அடித்தார்.

மழையின் காரணமாக முதல் செஷன் விளையாட முடியாததால் ஆட்டம் தாமதமாக தொடங்கியது. மயங்க் 120 ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறார். மறுமுனையில் விருத்திமான் சாஹா 25 ரன்களுடன் நின்றார்.

கான்பூர் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்த நிலையில், 2வது டெஸ்டில் இருந்து துணை கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே காயம் காரணமாக விலகினார்.

English summary

IND vs NZ: Mayank Agarwal, scored a century, Virat Kohli gets angry after getting out IND vs NZ Mumbai test match: India were 221 for four at stumps on the first day of the second Test against New Zealand. Mayank Agarwal, the opening batsman who played well despite the crisis, scored a century.