மூக்கில் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்தா தெரியாது “அந்த” இடத்தில் எடுக்கனும்..பெண்ணிடம் அத்துமீறியவருக்கு சிறை

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : மூக்கில் இருந்த மாதிரிகள் எடுத்து பரிசோதித்த போது கொரோனா இருப்பது உறுதியானதாக பொய்யாக கூறி, பெண்ணின் அந்தரங்க உறுப்பில் இருந்து கொரோனா பரிசோதனை மாதிரிகளை சேகரித்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட லேப் டெக்னீசியனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை அமராவதி பகுதியில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் வேலை செய்து வந்த 23 வயது பெண் ஒருவருக்கு கடந்த 2020 ஆண்டு ஜுலை மாதம் கொரோனா அறிகுறிகள் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து அருகிலுள்ள பரிசோதனை மையத்திற்கு சென்ற அந்த இளம் பெண் தனக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யுமாறு கூறியுள்ளார். முதலில் மூக்கிலிருந்து மாதிரிகளை எடுத்த லேப் டெக்னீசியன் அவருக்கு கொரோனா உறுதியாகி இருப்பதாக கூறி பயமுறுத்தி உள்ளார்.

English summary

A court has sentenced a lab technician to 10 years in prison for collecting samples from a woman's genitals, claiming that the corona was confirmed when samples were taken from her nose.