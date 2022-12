“காதல் இல்ல லவ் ஜிகாத்”.. நடிகை தற்கொலை வழக்கில் அடித்து கூறும் பாஜக அமைச்சர்! போலீஸ் தீவிர விசாரணை

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: பிரபல தொலைக்காட்சி நடிகை துனிஷா சர்மா கடந்த 24ம் தேதி தூக்கில் தொங்கியவாறு சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில், லவ் ஜிகாத் காரணமாகதான் நடிகை தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக மகாராஷ்டிரா பாஜக அமைச்சர் ஒருவர் கூறியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சண்டிகரை சேர்ந்த துனிஷா சர்மா சிறு வயதிலிருந்தே பாலிவுட் திரையுலகிற்கு அறிமுகமாகிவிட்டார். முதலில் குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது பயணத்தை தொடங்கிய அவர் படிப்படியாக பிரபலமான நடிகையாக வலம்வரத் தொடங்கினார். சமீப நாட்களாக அலி பாபா தஸ்தான் இ காபூல் எனும் தொடரில் நடித்து வந்திருந்தார். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் (டிச.24) மும்பையில் உள்ள படப்பிடிப்பு தளத்தில் தனது அறைக்கு மேக்கப் போடுவதற்காக சென்றிருக்கிறார்.

ஆனால், நீண்ட நேரம் ஆகியும் அவர் வெளியில் வரவில்லை. கதவு தட்டினாலும் திறக்கப்படவில்லை. எனவே கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அவர் தூக்கில் தொங்கியுள்ளார். உடனடியாக அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு படப்பிடிப்பு குழுவினர் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். ஆனால் அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர். இந்த சம்பவம் பாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Popular TV actress Tunisha Sharma was found dead on 24th, and the police have conducted an investigation. In this case, a Maharashtra BJP minister has said that the actress committed suicide because of Love Jihad, which has caused a stir.