“சாதிகளை கடவுள் உருவாக்கவில்லை... மத குருக்கள்தான் உருவாக்கியுள்ளனர்".. ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத் பேச்சு

இதேபோல ஏற்கெனவே இஸ்லாமியர்கள் குறித்து இவர் கூறியிருந்த கருத்து பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

மும்பை: "சாதிகளை உருவாக்கியது மத தலைவர்கள்தான், கடவுள் அல்ல." என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கூறியிருக்கிறார். சாதிகள் குறித்த சர்ச்சைகள் நீண்டு வரும் நிலையில், மோகன் பகவத்தின் இக்கருத்து அனைவரின் கவனத்திற்கும் உள்ளாகியிருக்கிறது.

பிரபல மத குருவான புனித சிரோமணி ரோஹிதாஸின் 647வது பிறந்த தினத்தையொட்டி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் உள்ள ரவீந்திர நாட்டிய மந்திர் ஆடிடோரியத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசுகையில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். அவர் மேலும் பேசியதாவது, "நமது நாட்டின் மனசாட்சியும் உணவுகளும் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கின்றன. ஆனால் கருத்துக்கள் மட்டும் மாறுபட்டு இருக்கின்றன.

நாம் சம்பாதிக்கும்போது நமக்கு பொறுப்பு உருவாகிறது. ஒவ்வொரு வேலையும் நமது சமுதாயத்திற்காக பங்காற்றுகின்றன. அப்படி இருக்கையில், எந்த வேலையும் இதில் பெரியது சிறியது கிடையது. வேலைகளில் பாகுபாடுகள் இல்லாது போல மனிதர்களிலும் பாகுபாடுகள் கிடையாது. கடவுள்களை பொறுத்த அளவில் இங்கு எல்லோரும் சமம்தான். இதில் சாதியோ அல்லது இன்ன சில வேறுபாடுகளோ மத குருக்களால்தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

