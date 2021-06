முகேஷ் அம்பானி வீட்டுக்கு வந்த வெடிகுண்டு கார் வழக்கில் திருப்பம்.. "என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்" கைது

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி வீட்டுக்கு அருகே கார் நிறைய வெடிகுண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், மும்பை காவல்துறையின் முன்னாள் என்கவுன்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிரதீப் சர்மாவை என்ஐஏ கைது செய்துள்ளதாக ஏஜென்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

மும்பையின் அந்தேரியில் உள்ள பிரதீப் சர்மா வீட்டில் என்ஐஏ மற்றும் சிஆர்பிஎஃப் (மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை) குழுவினர் சோதனை நடத்தி சில ஆவணங்கள் சிக்கியதால், உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு ஷர்மாவின் வீட்டிற்கு வந்த விசாரணை குழு தொடர்ந்து 6 மணி நேரம் தேடுதல் நடத்திய பிறகு கைது நடவடிக்கையை எடுத்தனர். இதன்பிறகு, பிரதீப் சர்மா விசாரணைக்கு என்ஐஏ அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

English summary

The National Investigative Agency (NIA) on Thursday arrested former cop Pradeep Sharma in Mumbai for his alleged involvement in the ‘Antilia' bomb scare case and the murder of businessman Mansukh Hiran, an official said.