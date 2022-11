அடி கொஞ்சம் பலமோ? பக்கத்தில் வந்த பைக்கை ஓங்கி மிதித்த பெண்.. "கர்மா".. கடைசியில் இப்படி ஆகிடுச்சே

Mumbai

மும்பை: மும்பையில் சாலையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த இளம்பெண் ஒருவர், பக்கத்தில் சென்று கொண்டிருந்த பைக்கை மிதித்த போது நிலைத்தடுமாறு தலைகுப்புற விழுந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

வண்டியை தாறுமாறாக ஓட்டியதை கேள்வி கேட்டதால் வெகுண்டெழுந்து அந்த பெண் செய்த தவறான செயல், அவருக்கே பாதகமாக மாறியுள்ளது.

இந்த வீடியோ இணையத்தில் டிரெண்டிங் ஆகி வருவது ஒருபுறம் இருக்க, வரம்பு மீறி சென்ற அந்தப் பெண்ணை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

Mumbai girl fell down from bike after she kick another bike over little argument. Netizens trolls her by saying karma.