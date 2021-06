தேனி நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம்.. இப்படித்தான் அமையப்போகிறது.. எந்த பிரச்சைனையும் வராது.. இயக்குனர்

Mumbai

மும்பை; தேனி பொட்டிபுரத்தில் அமைய உள்ள இந்திய நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் மதிகெட்டான் சோலை முதல் பெரியாறு வரையிலான புலிகளின் வழித்தடத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்காது என்று பொட்டிபுரம் ஆராய்ச்சி மைய திட்ட இயக்குனர் கோபிந்தா மஜூம்தார் தெரிவித்துள்ளார்.

பிஆர்பிசி ஆய்வகத்தின் கட்டுமானத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 31.35 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட நிலமானது "தமிழக சுற்றுசூழல் மற்றும் வனத்துறையினரால் முன்மொழியப்பட்ட மதிகெட்டான் முதல் பெரியார் வரையிலான புலிகளின் வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ளது" என்பது போன்ற உண்மைக்குப் புறம்பான தகவல்களை ஒரு சில ஊடகங்கள் வெளியிடுகின்றன. இந்த தகவல்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் வண்ணமும் மற்றும் இது சம்பந்தப்பட்ட உண்மை விவரங்கள் தரவும் இந்த செய்தி வெளியீட்டின் மூலம் விளக்க விரும்புகிறோம்.

இந்த திட்டத்திற்கான 26.825 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட நிலமானது, தரைத்தளம் சார்ந்த கட்டுமானத்திற்கும், மற்றும் 4.62 ஹெக்டேர் பரப்பளவு மலையினுள் சுரங்கப்பாதை மற்றும் ஆய்வகத்திற்கான குகை அமைக்கவும், ஒதுக்கப்பட்டதாகும்.

Gopinda Majumdar, project director of the Pottipuram Research Center, said the Indian Neutrino Research Center would not interfere with the Tiger's route from Madikettan solai to Periyar.