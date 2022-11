'வழுக்கைக்கு நோ' புல் ஷேவ் செய்யனும்.. மத கயிறுகள் கூடாது.. ஏர் இந்தியா போடும் புது கண்டிஷன்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தில் விமானங்களில் பணிபுரிந்து வரும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மணிக்கட்டு, கழுத்து, கணுக்காலில் மத வழக்கப்படி கயிறுகள் கட்டக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது என கூறப்படுகிறது.

பொதுத்துறை நிறுவனமான ஏர் இந்தியா பெரும் நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்தது. இதையடுத்து, ஏர் இந்தியவை தனியாரிடம் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்தது.

இதன்படி, ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை முதலில் ஆரம்பித்த டாடா குழுமமே மீண்டும் ஏர் இந்தி்யாவை கையகப்படுத்தியது.

தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்.. ஆஸ்திரேலியா போட்ட கோடு.. ரோடு போடும் இந்தியா.. சர்வதேச அளவில் மாஸ்!

English summary

Air India has imposed new restrictions on men and women working on flights. Accordingly, it has imposed various restrictions including not tying ropes on wrists, necks and ankles as per religious custom.