ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல்! அம்பேத்கர் பிறந்தநாளில் வேற லெவல் சம்பவம்! திணறிய காவல்துறை!

மும்பை : பெட்ரோலியப் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையிலும், டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் வகையில், மகாராஷ்டிராவின் சோலாப்பூர் நகரில் 500 நபர்களுக்கு ஒரு உள்ளூர் அமைப்பு வியாழன் அன்று பெட்ரோலை லிட்டருக்கு 1 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தது.

இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை 16 நாட்களில் 14 முறை உயர்த்தப்பட்டு, லிட்டருக்கு 10 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 9 நாட்களாக விலை உயர்வு இல்லாத நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 105.41 ரூபாயாகவும், டீசல் 96.67 ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வர்த்தக தலைநகரான மும்பையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 120.51 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 104.77 ஆகவும் விற்கப்படுகிறது.

