இந்த காலத்தில் சாதிகள் செட் ஆகாது, கைவிடணும்! அழுத்தமாக சொன்ன மோகன் பகவத்! உற்றுப்பார்த்த தொண்டர்கள்

மும்பை: நாக்பூரில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் புத்தக வெளியீட்டு விழா ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மோகன் பகவத் சாதிய கட்டமைப்பு குறித்தும் வர்ணம் குறித்தும் கூறிய கருத்துகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் தேவை.. நாட்டில் மத ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாகிடுச்சு! மோகன் பகவத் பரபர

English summary

RSS Chief Mohan Bhagwat says Everything That Causes Discrimination Should Go: Mohan Bhagwat says caste system need to go.