மும்பையில் நெகிழ்ச்சி! கோர்ட்டுக்கு செல்லும் முன். . 'தாயை கட்டி அணைத்துவிட்டு சென்ற சஞ்சய் ராவத்'

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: சிவசேனா கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான சஞ்சய் ராவத் எம்.பி அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்காக கோர்ட்டுக்கு செல்வதற்கு முன்பு தன் தாயை கட்டி அணைத்துவிட்டு சென்ற சம்பவம் மும்பையில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மராட்டியத்தில் பாஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்ட சிவசேனா, தேர்தலுக்கு பின்னர் கொள்கைகளில் முரண்பாடான காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தது.

இதனால் மற்ற கட்சிகளை விட அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி இருந்தாலும் பாஜனதா எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தது.

மும்பை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் சஞ்சய் ராவத்- காவலில் எடுக்க அமலாக்கத்துறை திட்டம்

English summary

Sanjay Raut Shared a few emotional moments with his family before arrested by ED. Raut can be seen hugging his mother before he was taken to the ED office.