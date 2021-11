மகன் ஆர்யன் கானுடன் ஷாருக்கான் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. ரசிகர்களுக்கு வாட்டர், பிஸ்கெட் உபசரிப்பு

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: போதை மருந்து வழக்கில் மகன் ஆர்யன் ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று தனது பிறந்த நாளை உற்சாகமாக கொண்டாடி உள்ளார் நடிகர் ஷாருக்கான்.

இந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான ஷாருக்கானுக்கு இன்று 56-வது வயது பிறக்கிறது. முன்னதாக, அக்டோபர் 2ம் தேதி அதாவது சரியாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கான் மும்பை அருகே ஒரு சொகுசு கப்பலில் போதைமருந்து பயன்படுத்தியதற்காக கைது செய்யப்பட்டார்.

மும்பையில் உள்ள சிறைச்சாலையில் ஆரியன் கான் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இரண்டு முறை ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

English summary

Actor Shahrukh Khan celebrating his 56th birthday on today at his Mumbai residence with his son Aryan Khan and fans throng to his house and chanting about him.