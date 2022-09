கணக்குகளை மாற்றிய சரத் பவார்.. ‘மம்தா பானர்ஜி ரெடி’.. காங்கிரஸுக்கு தூது.. பாஜகவுக்கு பெரிய சிக்கல்?

Mumbai

மும்பை : காங்கிரஸ் கட்சியுடனான வேற்றுமைகளை மறந்து பாஜகவுக்கு எதிரான மெகா கூட்டணியை உருவாக்க மம்தா பானர்ஜி தயாராக இருப்பதாக என்சிபி தலைவர் சரத் பவார் தெரிவித்திருப்பது அரசியல் அரங்கில் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவுக்கு எதிராக முன்னணியில் இறங்கி வந்த மம்தா பானர்ஜி திடீரென சில விஷயங்களில் பின்வாங்கியதும், பாஜக மீதான விமர்சனங்களைக் குறைத்துக் கொண்டதும் அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பின.

பாஜகவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இணைய மம்தா பானர்ஜி விரும்பவில்லை என்றும் தகவல்கள் பரவின. இது பாஜகவுக்கு சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அரசியல் பார்வையாளர்கள் இம்முடிவை விமர்சித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகளின் மெகா கூட்டணிக்கு மம்தா பானர்ஜி தயாராகி இருப்பதன் மூலம் பாஜகவுக்கு சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

English summary

NCP president Sharad Pawar said that Trinamool Congress leader Mamata Bannerjee is ready to bury her differences with Congress in the national interests, and come together to form an alliance ahead 2024 polls.