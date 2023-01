ஜோத்பூர் ரயிலின் 8 பெட்டிகள் தடம்புரண்டு விபத்து.. அதிகாலையில் அலறிய பயணிகள்.. உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

Mumbai

மும்பை: மகராஷ்டிர மாநிலம் பாந்திரா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஜோத்பூருக்கு சென்று கொண்டிருந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இன்று அதிகாலை தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது. ரயிலின் ஸ்லீப்பர் கோச்சின் 8 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. இந்த விபத்தில் பயணிகள் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக தற்போது வரை தகவல் இல்லை. ரயில்வே உயர் அதிகாரிகள் நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் பாந்த்ராவில் இருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூருக்க் சூர்யனகரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை இயங்கி வருகிறது. இரண்டு முக்கிய நகரங்களுக்க்கு இடையே ஓடும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணிகள் கூட்டம் எப்போதும் நிரம்பி வழியும்.

இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை ரயிலில் பயணிகள் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டு இருந்த போது திடீரென ரயில் பெட்டிகள் அதிர்ந்தன.

An express train from Bandra railway station in Maharashtra to Jodhpur derailed early this morning. 8 coaches of the sleeper coach of the train derailed. There is no information so far that any passengers were injured in the accident. Senior railway officials have rushed to the spot.