மாடல் அழகியுடன் இருந்ததை பார்த்ததால்.. மனைவி மீது காரை ஏற்றிய இந்திப்பட தயாரிப்பாளர்.. போலீஸ் வழக்கு!

oi-Mani Singh S

மும்பை: வேறு ஒரு பெண்ணுடன் இருந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் தன் மீது காரை ஏற்றிய இந்திப்பட தயாரிப்பாளர் கமல் கிஷோர் மிஸ்ரா மீது அவரது மனைவி போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார். அதன்பேரில் போலீசார் கமல் கிஷோர் மிஸ்ரா மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் உள்ள அந்தேரியில் வசித்து வருபவர் சினிமா தயாரிப்பாளர் கமல் கிஷோர் மிஸ்ரா. இந்தி படங்களை தயாரித்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

மும்பை அந்தேரியில் மேற்கு நியூ லிங்க் ரோட்டில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.

English summary

His wife has filed a police complaint against Indian film producer Kamal Kishor Mishra, who rammed his car into her after he allegedly ran over her with another woman. Accordingly, the police have registered a case against Kamal Kishore Mishra under 3 sections and are investigating.