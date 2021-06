''எங்கள் உறவு முறிந்து விட்டதாக யார் சொன்னது?''.. பிரதமர் மோடியை சந்தித்தபின் உத்தவ் தாக்கரே பேட்டி!

Mumbai

மும்பை: அரசியல்ரீதியாக எங்கள் உறவு இணக்கம் இல்லாமல் இருந்தாலும், எங்கள் உறவு முடிந்து விடவில்லை என்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்தபின் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே கூறினார்.

பா.ஜ.கவும், சிவசேனாவும் மகாராஷ்டிராவில் நட்புக்குரிய கட்சிகளாக வலம் வந்தன. ஆனால் 2019 சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிறகு எல்லாம் மாறி விட்டது.

2019 சட்டசபை தேர்தலில் பாஜகவும்-சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்தன. ஆனால் தங்களுக்கு சுழற்சி முறையில் முதல்வர் பதவி வழங்க வேண்டும் என்று சிவசேனா கேட்டது.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray said after meeting Prime Minister Modi that although our relationship was politically incompatible, our relationship was not over