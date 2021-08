''எனக்கு எதிராக பேசுபவர்களை சிவசேனா ஊக்குவிக்கிறது''.. மத்திய அமைச்சர் நாராயண் ரானே குற்றச்சாட்டு!

Mumbai

மும்பை: தனக்கு எதிராக பேசுபவர்களை சிவசேனா ஊக்குவிக்கிறது என்றும் சிவசேனா ஆட்சியில் மக்கள் அவதிப்படுவதாகவும் மத்திய அமைச்சர் நாராயண் ரானே குற்றம்சாட்டினார்.

பா.ஜனதா மாநிலங்களவை எம்.பி.யும், மத்திய அமைச்சருமான நாராயண் ரானே மும்பையில் மக்கள் ஆசி யாத்திரை நடத்தியபோது மகாராஷ்டிரா முதல்வரும், சிவசேனா தலைவருமான உத்தவ் தாக்கரேவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து பேசினார்

