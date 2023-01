இளைஞர்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிடைக்கல.. பாஜக ஆட்சியில் ரொம்ப மோசம்.. சரத் பவார் கவலை!

Mumbai

oi-Vignesh Selvaraj

மும்பை : நாட்டில் வேலையின்மை அதிகரித்து வருவதால் இளைஞர்களுக்கு வேலையும் கிடைக்கவில்லை, திருமணத்திற்கு பெண்ணும் கிடைக்கவில்லை, அதனால் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாமல் உள்ளனர், நாட்டில் படித்த இளைஞர்கள் வேலைக்காக காத்திருக்கும் போது பாஜக இரு மதங்களுக்கு இடையே வெறுப்பை தூண்டி அரசியல் செய்கிறது என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் மத்திய பாஜக அரசை விமர்சித்துள்ளார்.

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத் பவார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஜன் ஜகர் யாத்ரா என்ற நடைபயணத்தை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது நாட்டில் நிலவும் விலைவாசி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு பாஜக அரசு தான் பொறுப்பு என குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், மதம், சாதி பெயரில் இரு சமூகத்தினருக்கு இடையே சண்டையை மூட்டி விடுகிறது மத்திய பாஜக அரசு என்றும் சரத் பவார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Nationalist Congress party President Sharad Pawar has criticized BJP government saying that the BJP is inciting hatred between two religions while the educated youth of the country are waiting for jobs and brides.