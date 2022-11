தீரன் பட பாணியில் வீடுகளில் குறியீடு.. நடுங்கும் நாகை மக்கள்.. கொடூர கொள்ளையர்களின் நடமாட்டமா?

Nagapattinam

oi-Vishnupriya R

நாகை: நாகை அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருடச் செல்லும் மர்மநபர்கள் அந்த வீடுகளில் No என எழுதி வைத்துவிட்டு செல்வதால் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி அருகே உள்ள திருப்பூண்டி ஆசாத் நகர் பகுதியில் கணவர் ஜியாவ்தீன்- மனைவி சமீமா. இவர்கள் இருவரும் வீட்டை பூட்டி விட்டு தனது மகள் வீட்டிற்கு வெளியூர் சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பின்புறம் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பொருட்களை திருடி சென்றுள்ளனர். இதனையடுத்து அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்கள் காலையில் வந்து பார்க்கும் போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

English summary

The word No was written by some miscreants in the houses where there were no money.