பாஜக நினைக்கிறதுல தப்பில்ல! - சசிகலா பதிலால் பாஜகவினர் குஷி.. என்ன சொன்னார்னு கவனிச்சீங்களா?

Namakkal

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நாமக்கல்: தமிழ்நாட்டில் பாஜக வளர நினைப்பதில் தவறேதும் இல்லை என்றும், அதிமுக பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்படுவது கால சூழல் என்று சசிகலா தெரிவித்து உள்ளார்.

திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மலை கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த சசிகலா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதற்கு பதிலளித்த அவர், "இடைக்கால மனு கொடுத்ததில் இந்த தீர்ப்பு வந்துள்ளது. இதன் முழு விவரங்களை தெரிந்துகொண்டு மேல்முறையீடு செய்வோம்.

Sasikala said there was nothing wrong with the BJP thinking of growing in Tamil Nadu and that working with the AIADMK was a matter of time: