அவங்க கொடுக்க ரெடி.. தங்கமணி தான் விட்டுக் கொடுத்தார்! எவ்ளோ நல்ல மனசு பாருங்க.. உருகும் ர.ர.க்கள்!

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : அதிமுகவில் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்திற்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தங்கமணிக்கு எந்த பதவியும் வழங்கவில்லை என்பதால் அவர் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியை அவரே விட்டுக் கொடுத்ததாக கூறுகின்றனர் கொங்கு மண்டல சீனியர் நிர்வாகிகள்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில், நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

நெடுஞ்சாலை துறை டெண்டர் முறைகேடு.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக ஹைகோர்ட் உத்தரவு பிறப்பிப்பு

Senior executives of Kongu Zone say that the former Minister Thangamani gave up the post of Vice-President of the Opposition in order not to give too much importance to the people from Kongu Zone in AIADMK