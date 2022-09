தண்ணி காட்டும் பலே கடத்தல்காரர்கள்! 50 ஆண்டுக்கு முன் கடத்திய சிலைகள்.. அமெரிக்கா போனது எப்படி?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: தஞ்சை ஒத்தரநாடு காசி விஸ்வநாத ஆலயத்திலிருந்து 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடத்தப்பட்ட சிலைகள் அமெரிக்காவில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சிலைகள் சுமார் ரூ.34 கோடி இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனை மீட்பதற்கான முயற்சிகளை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் உண்மையான சிலைகளை எடுத்துவிட்டு அதேபோல போலி சிலைகளை கடத்தல்காரர்கள் கோயிலில் வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

English summary

Idols stolen from Thanjavur's Kashi Vishwanath temple 50 years ago have been found in the US. While these idols are estimated to be worth around Rs 34 crores, efforts have been made by the Anti-Idol Smuggling Unit Police to recover them. In this robbery that happened 50 years ago, the kidnappers took away the real idols and left the fake idols in the temple.