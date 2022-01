5ஜி தொழில்நுட்பம் விமான சேவையை பாதிக்கிறதா? அமெரிக்காவில் எழுந்த எதிர்ப்பு குரல்கள்.. பரபர பின்னணி

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் அமல்படுத்தப்பட இருக்கும் புதிய 5ஜி தொழில்நுட்பம் காரணமாக அந்நாட்டு விமான நிறுவனங்கள், விமான நிலையங்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் இருக்கின்றன. அமெரிக்காவில் உடனடியாக 5ஜி தொழில்நுட்ப விதிகளை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன... அமெரிக்காவில் ஏன் 5ஜி தொழில்நுட்பம் சிக்கல் ஆனது என்று பார்க்கலாம்.

உலகம் முழுக்க பல நாடுகளில் 5ஜி தொழிநுட்பம் பல காரணங்களுக்காக சர்ச்சையாகி வருகிறது. சில நாடுகளில் பறவைகள் இதனால் அதிகம் சாவதாக புகார் உள்ளது. சில நாடுகளில் 5ஜி மூலம் கொரோனா பரவுகிறது என்றும் புகார் உள்ளது. ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஆதாரம் இல்லை.

மாறாக 5ஜி தொழில்நுட்பம் மூலம் விமான பயணம் பாதிக்கப்படுவதாக ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. விமானங்களை இயக்குவதில் 5ஜி தொழில்நுட்பம் காரணமாக பெரிய சிக்கல் வரலாம் என்று எச்சரிக்கைகள் விடப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை உட்பட 13 சிட்டிகள்.. அடுத்த ஆண்டு வருகிறது 5ஜி செல்போன் சேவை.. 4ஜியை விட என்ன வசதிகள்?

English summary

New 5G tech will affect USA airlines in big way: Here is the reasons behind it.