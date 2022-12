சான்டாதான நீங்க?.. சுட்டி சிறுமியிடம் சிக்கிய வெள்ளை தாடி முதியவர்! அப்புறம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் கடும் பனிப்பொழிவு தொடங்கியுள்ள நிலையில், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ளன. இந்நிலையில் சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ ஒன்று வேகமாக பரவி வருகிறது. வீடியோவில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என நினைத்துக்கொண்டு முதியவர் ஒருவரிடம் சிறுமி உரையாடும் காட்சிகள் சமூக வலைத்தள பயன்பாட்டாளர்களை வெகுவாக ஈர்த்திருக்கிறது.

உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இன்றைய தினத்தில் தேவாலயங்களில் சிறப்பு கூட்டங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். எனவே அந்த கொண்டாட்டங்களில் மக்கள் பங்கேற்றிருக்க, சிறுவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் என்றாலே கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா எனப்படும் சான்டா கிளஸ் ஞாபகம்தான்.

ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்றும் சான்டா கிளாஸ் வந்து நாம் விரும்பும் பரிசுகளை கொடுத்துவிட்டு போவார் என்று குழந்தைகள் கிறிஸ்துமஸை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள். இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கடை ஒன்றில் சிவப்பு நிற சட்டை அணிந்த வெள்ளை நிற தாடி கொண்ட முதியவரை சிறுமி ஒருவர் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார். முதலில் அந்த முதியவர் இதனை கவனிக்கவில்லை.

English summary

As heavy snowfall has started in America, Christmas celebrations have come to a standstill. In this case, a video is spreading rapidly on social media. In the video, the footage of the girl talking to an old man who thinks he is Santa Claus has attracted social media users.