நீர் கடிகாரம் ஓகே அது என்ன? தண்ணீர் கடிகாரம்? உலவும் புதுவகை வாட்டர் வாட்ச்

நியூயார்க்: மனிதன் நாகரிகமடைய தொடங்கிய காலத்திலிருந்து தற்போது வரை அவனுடன் பயணிக்கும் நேரத்தை போலவே நேரத்தை காட்டும் கடிகாரமும் பயணித்துதான் வந்திருக்கிறது.

தொடக்கத்தில் சூரினை வைத்து நேரத்தை அளந்தனர். ஆனால் இரவு வேளையில் நேரத்தை அளப்பதற்கு கடிகாரம் இல்லாத நிலையில், அவர்கள் நீர் கடிகாரத்தை பயன்படுத்தினார்கள்.

தற்போது இந்த கடிகாரங்கள் எவ்வளவோ மேம்படுத்தப்பட்டு துல்லியமான நேரத்தை காட்டும் அளவுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், மனிதர்களுக்கு பழமை மீதான பற்று கொஞ்சம் இருக்கதானே செய்யும்? அந்த வகையில் நேரத்தை காட்டும் செயற்கை நீரூற்று ஒன்று இணையத்தில் பரவலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

