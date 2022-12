ஆசிரியை டூ மிஸஸ் வேர்ல்ட்! சாதித்த 32 வயது பெண்.. 21 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவிற்கு மீண்டும் மகுடம்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: கடந்த 21 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் 'திருமதி உலக அழகி' பட்டத்தை இந்திய வென்றிருக்கிறது. இந்தியாவின் சர்கம் கவுசல் எனும் 32 வயது பெண்மணி இப்பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது கணவர் கடற்படை வீரராவார்.

இந்நிலையில் இவருக்கு திருமதி உலக அழகி போட்டியில் பங்கேற்ற வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக ஆசை இருந்து வந்துள்ளது. உண்மையில் திருமணத்திற்கு முன்னர் உலக அழகி போட்டியில் பங்கேற்க ஆசைப்பட்டிருந்தார்.

திருமதி ஹிட்லர் சீரியலில் என்ட்ரியாகும் நடிகை...இனி ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

English summary

After 21 years, India has once again won the Mrs World title. A 32-year-old woman named Sargam Kaushal from India has set a record by winning this.