"ப்ளூ ஆர்ஜின்".. பைலட்டே இல்லாமல்.. 82 வயது பெண்ணுடன்.. நாளை விண்வெளிக்கு பறக்கும் ஜெப் பெஸோஸ்!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமேசான் நிறுவனர் ஜெப் பெஸோஸ் தனது ப்ளூ ஆர்ஜின் நிறுவனத்தின் ராக்கெட் மூலம் நாளை விண்ணுக்கு செல்ல இருக்கிறார். இவரின் சிறிய குழு ஒன்றும் விண்வெளிக்கு டிரிப் செல்ல இருக்கிறது.

பூமியில் கார்ப்ரேட் நிறுவனங்களுக்கு இடையில் போட்டி இருந்தது போதாது என்று தற்போது விண்வெளியிலும் நிறுவனங்களுக்கு இடையில் கடுமையான போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. விண்வெளி சுற்றுலாவை கைப்பற்றும் வகையில், எதிர்காலத்தில் மார்ஸ் போன்ற கிரங்களுக்கு பயணிகளை அழைத்து செல்லும் வகையில் உலகின் பெரும் பணக்காரர்கள் பல்வேறு ஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இதில் எலோன் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம், ஜெப் பெஸோஸின் ப்ளூ ஆர்ஜின் நிறுவனம், ரிச்சர்ட் பிரான்சனின் விர்ஜின் கேலக்டிக் ஆகிய நிறுவனங்கள் கடும் போட்டியிட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றன. இதில் ரிச்சர்ட் கடந்த வாரமே வெற்றிகரமாக தனது குழுவோடு விண்வெளிக்கு சின்ன டிரிப் அடித்துவிட்டு திரும்பிவிட்டார்.

English summary

Blur Origin: After Virgin Galactic Richard Branson, Now Jeff Bezos is to reach space with the crew of an 82-year-old woman and an 18-year-old guy tomorrow from West Texas.