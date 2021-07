டேக்ஆப் முதல் லேண்டிங் வரை..மனிதர்களோடு விண்ணுக்கு சென்று திரும்பிய விர்ஜின் கேலடிக்..எப்படி நடந்தது

New York

நியூயார்க்: விர்ஜின் கேலடிக் நிறுவனத்தின் விண்கலம் நேற்று மனிதர்களோடு வெற்றிகரமாக விண்ணுக்கு சென்றுவிட்டு பாதுகாப்பாக திரும்பி உள்ளது. விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்த விர்ஜின் கேலடிக் பயணம் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணம் எப்படி சாத்தியமானது என்று இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான விர்ஜின் கேலடிக் நிறுவனத்தின் விண்கலம் நேற்று விண்வெளிக்கு சென்றுவிட்டு பாதுகாப்பாக திரும்பியது. இந்த விர்ஜின் கேலடிக்கின் நிறுவனர் கோடீஸ்வரர் சர் ரீச்சர்ட் பிரான்சன் மற்றும் அவரது குழுவினர் விண்வெளிக்கு சென்றுவிட்டு பாதுகாப்பாக திரும்பினார்கள்.

உலகில் முன்னணி பணக்காரர்களான எலோன் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஜெப் பெஸோஸின் ப்ளூ ஆர்ஜின் நிறுவனங்கள் இடையே ஸ்பேஸுக்கு செல்ல கடும் ஸ்பேஸ் போட்டி நிலவு வரும் நிலையில் முதல் ஆளாக ரிச்சர்ட் விண்வெளிக்கு சென்றுள்ளார். முக்கியமாக இவருக்கும் பெஸோசுக்கும் கடும் போட்டி விண்வெளியில் நிலவி வரும் நிலையில், ரிச்சர்ட் அதில் வென்றுள்ளார்..

"To all you kids down there..." - @RichardBranson 's message from zero gravity. #Unity22 Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

