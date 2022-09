1000 கல்லறைகளுக்கு ஒருவர்! உலகின் அமைதியான நகரம் இதுதான்! உயிரோடு இருப்பவர்களைவிட இறந்தவர்கள் அதிகம்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் பல விசித்திரமான இடங்கள் உள்ளன. மனிதன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியவை இன்னும் நிறைய உள்ளது என்று கூட சொல்லலாம்.

ஆனால் ஏற்கெனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில இடங்கள் திகிலூட்டுவதாக இருக்கிறது. அதில் ஒன்றுதான் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள அமைதியின் நகரம்.

உயிருடன் இருப்பவர்களை விட உயிரிழந்தவர்கள் அதிகம் உள்ள நகரம் இது மட்டும்தான். இங்கு சுமார் 1000 பிணங்களுக்கு ஒருவர் என்கிற வகையில் மக்கள் தொகை இருக்கிறது.

English summary

There are many strange places around the world. It can even be said that there is much more for man to discover. But some of the places that have already been discovered are terrifying. One of them is the City of Peace in California, USA. It is the only city with more dead than living. The population here is about one for every 1000 corpses.